Зеленський схвалив новий перелік керівників силових відомств, яких погоджує президент



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Зеленський вніс зміни до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вносяться зміни у перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, чиї кандидатури для призначення погоджуються з главою держави.

Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента.

Так, у даний перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів входять посади Міністерства оборони, зокрема:

першого заступника і заступників міністра;

головного інспектора Міноборони;

директорів департаментів Міноборони;

директорів департаментів — заступників начальника Головного управління розвідки Міноборони;

першого заступника та заступників начальників Головного управління розвідки Міноборони;

перших заступників, заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ);

начальників Головних управлінь — заступників начальника Генштабу ЗСУ;

начальників Генштабу ЗСУ і начальників головних управлінь ЗСУ;

начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ— начальника Головного управління;

начальника Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву і Київській області — військового коменданта міста Києва;

командувача Сил логістики ЗСУ;

заступників командувачів видів ЗСУ;

командувачів військ оперативних командувань та командирів повітряних командувань;

командувача морської піхоти;

начальника Національного університету оборони ім. Івана Черняховського;

аташе з питань оборони;

представників Міноборони при закордонних дипломатичних установах України.

У Національній гвардії мають бути погоджені президентом кандидатури начальників управлінь Головного управління та начальники територіальних управлінь НГУ, а також начальник Національної академії Нацгвардії.

У Державній прикордонній службі главою держави мають бути погоджені кандидатури на посади директорів департаментів адміністрації ДПСУ, начальники регіональних управлінь та ректор Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького.

У Службі безпеки України з президентом мають бути погоджені кандидатури начальників та директорів департаментів Центрального управління СБУ, начальників головних управлінь та управлінь Центрального управління СБУ, крім посад, що заміщуються особами, які призначаються главою держави.

У Службі зовнішньої розвідки погодженню з президентом підлягають кандидатури директорів департаментів СЗР.