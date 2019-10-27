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    Зеленський схвалив новий перелік керівників силових відомств, яких погоджує президент

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    Зеленський схвалив новий перелік керівників силових відомств, яких погоджує президент

    Зеленський вніс зміни до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вносяться зміни у перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, чиї кандидатури для призначення погоджуються з главою держави.

    Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента.

    Так, у даний перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів входять посади Міністерства оборони, зокрема:

    • першого заступника і заступників міністра;
    • головного інспектора Міноборони;
    • директорів департаментів Міноборони;
    • директорів департаментів — заступників начальника Головного управління розвідки Міноборони;
    • першого заступника та заступників начальників Головного управління розвідки Міноборони;
    • перших заступників, заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ);
    • начальників Головних управлінь — заступників начальника Генштабу ЗСУ;
    • начальників Генштабу ЗСУ і начальників головних управлінь ЗСУ;
    • начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ— начальника Головного управління;
    • начальника Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву і Київській області — військового коменданта міста Києва;
    • командувача Сил логістики ЗСУ;
    • заступників командувачів видів ЗСУ;
    • командувачів військ оперативних командувань та командирів повітряних командувань;
    • командувача морської піхоти;
    • начальника Національного університету оборони ім. Івана Черняховського;
    • аташе з питань оборони;
    • представників Міноборони при закордонних дипломатичних установах України.

    У Національній гвардії мають бути погоджені президентом кандидатури начальників управлінь Головного управління та начальники територіальних управлінь НГУ, а також начальник Національної академії Нацгвардії.

    У Державній прикордонній службі главою держави мають бути погоджені кандидатури на посади директорів департаментів адміністрації ДПСУ, начальники регіональних управлінь та ректор Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького.

    У Службі безпеки України з президентом мають бути погоджені кандидатури начальників та директорів департаментів Центрального управління СБУ, начальників головних управлінь та управлінь Центрального управління СБУ, крім посад, що заміщуються особами, які призначаються главою держави.

    У Службі зовнішньої розвідки погодженню з президентом підлягають кандидатури директорів департаментів СЗР.

    СБУ ЗСУ Міноборони президент
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