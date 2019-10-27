Зеленський схвалив новий перелік керівників силових відомств, яких погоджує президент
Зеленський вніс зміни до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вносяться зміни у перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, чиї кандидатури для призначення погоджуються з главою держави.
Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті президента.
Так, у даний перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів входять посади Міністерства оборони, зокрема:
- першого заступника і заступників міністра;
- головного інспектора Міноборони;
- директорів департаментів Міноборони;
- директорів департаментів — заступників начальника Головного управління розвідки Міноборони;
- першого заступника та заступників начальників Головного управління розвідки Міноборони;
- перших заступників, заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ);
- начальників Головних управлінь — заступників начальника Генштабу ЗСУ;
- начальників Генштабу ЗСУ і начальників головних управлінь ЗСУ;
- начальника Військової служби правопорядку у ЗСУ— начальника Головного управління;
- начальника Центрального управління Військової служби правопорядку по місту Києву і Київській області — військового коменданта міста Києва;
- командувача Сил логістики ЗСУ;
- заступників командувачів видів ЗСУ;
- командувачів військ оперативних командувань та командирів повітряних командувань;
- командувача морської піхоти;
- начальника Національного університету оборони ім. Івана Черняховського;
- аташе з питань оборони;
- представників Міноборони при закордонних дипломатичних установах України.
У Національній гвардії мають бути погоджені президентом кандидатури начальників управлінь Головного управління та начальники територіальних управлінь НГУ, а також начальник Національної академії Нацгвардії.
У Державній прикордонній службі главою держави мають бути погоджені кандидатури на посади директорів департаментів адміністрації ДПСУ, начальники регіональних управлінь та ректор Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького.
У Службі безпеки України з президентом мають бути погоджені кандидатури начальників та директорів департаментів Центрального управління СБУ, начальників головних управлінь та управлінь Центрального управління СБУ, крім посад, що заміщуються особами, які призначаються главою держави.
У Службі зовнішньої розвідки погодженню з президентом підлягають кандидатури директорів департаментів СЗР.