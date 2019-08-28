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    Зеленський вчетверте поговорив із Меркель

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    Володимир Зеленський і Ангела Меркель - Зеленський вчетверте поговорив із Меркель
    Володимир Зеленський і Ангела Меркель
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.

    Деталі телефонної розмови не повідомляються, хоча зазначається, що це вже четвертий розмова між лідерами України і Німеччини за останні місяці.

    «Сьогодні відбулася 4-й за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України», - йдеться в повідомленні.

    Також Мельник повідомив про зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, в ході якої були обговорені перспективи майбутньої зустрічі в нормандському форматі.

    МЗС Німеччина посол Андрій Мельник Володимир Зеленський Twitter президент
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