Зеленський вчетверте поговорив із Меркель



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Володимир Зеленський і Ангела Меркель Фото: president.gov.ua

Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.

Деталі телефонної розмови не повідомляються, хоча зазначається, що це вже четвертий розмова між лідерами України і Німеччини за останні місяці.

«Сьогодні відбулася 4-й за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 серпня 2019 р.

Також Мельник повідомив про зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, в ході якої були обговорені перспективи майбутньої зустрічі в нормандському форматі.