Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зниження вартості електроенергії
Проєкт закону позначений президентом як невідкладний
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про зниження вартості електричної енергії.
Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії» 26 червня зареєстрований на сайті парламенту.
Проєкт закону позначений президентом як невідкладний.
Наразі текст проєкту закону відсутній на сайті Ради.
Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву Ради.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ініціював законодавчу зміну формули «Роттердам +» на «Роттердам-».
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до різкого зростання тарифів на електроенергію для споживачів.