У Зеленського запропонували знизити тарифи для Коломойського



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Фото: Українська Енергетика

Зеленський ініціює законодавчу зміну формули «Роттердам +» на «Роттердам-»

Президент Володимир Зеленський ініціює законодавчу зміну формули «Роттердам +» на «Роттердам-». Відповідний законопроект він внесе в Раду у понеділок, 17 червня. Про це під брифінгу розповів представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

«Командою президента України і адміністрації був підготовлений законопроект щодо скасування формули «Роттердам+», який в понеділок буде внесений в Раду», - наголосив він.

За словами Геруса, цей законопроект називається «Щодо зниження вартості електричної енергії». Згідно з ним, пропонується, щоб формула «Роттердам +» була скасована і щоб замість неї діяла інша формула.

«Пропонується цей «плюс», – вартість доставки вугілля з Роттердаму до України морем, щоб це було прибрано. Він і так не виконується. Також пропонується введення дисконтів: якщо гірша якість вугілля, має бути менша його вартість, яка зараховується у тарифи. Таким чином може бути дисконт від 1 до 10%, залежно від якості вугілля. Цей «плюс» – це приблизно 12 мільярдів гривень щороку», – пояснив Герус.

Нову формулу він запропонував назвати «Роттердам-».

Як повідомлялося, дія формули «Роттердам +» не поширюється на тарифи для населення, а формує ціну електроенергії для промислових споживачів.

Найбільшим промисловими споживачами електроенергії в Україні є феросплавний холдинг бізнесмена Ігоря Коломойського, який об'єднує Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи, а також Марганецький і Покровський гірничо-збагачувальні комбінати. У собівартості виробництва феросплавів частка електроенергії досягає 50%.

Джерело: Обозреватель