Зеленський закликав міжнародних партнерів підтримати Україну «не з трибун, а на полі»

Зеленський наголосив, що лідери країн світу та міжнародні організації висловлюють підтримку Україні, яка потерпає від російської агресії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці хочу отримати чіткі сигнали щодо того, що в разі вторгнення Росії міжнародні партнери підтримають не тільки санкціями і резолюціями. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що лідери країн світу та міжнародні організації висловлюють підтримку Україні, яка потерпає від російської агресії.

«Я говорив з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, президентом Ради Європи та генсеком НАТО. Вони, як і інші наші партнери, на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово, готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій, ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно, і за все це Україна дійсно щиро вдячна», — сказав Зеленський.

Однак, наголосив президент, підтримка Україна має бути більшою. Зокрема, мають бути розв’язані питання щодо присутності Росії ПАРЄ та її повноважень в Раді безпеки ООН, питання щодо будівництва «Північного потоку-2».

«Нашим громадянам потрібно розуміти: на що ще готовий світ? Як саме, ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні (а разом з нею — всьому світу, що вірить в силу міжнародного права) може знадобитися значно більше, ніж «дипломатична стурбованість«. Всім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку РФ ховатись від неприємних питань, зокрема, щодо Радбезу ООН, ПАРЄ, «Північного потоку-2»?», — додав Зеленський.

Президент наголосив, що українцям потрібні читкі сигнали, що Україна, яка є «щитом ля Європи», отримає підтримку «не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди — безпосередньо на полі, плече до плеча».