Зеленський запросив власника Viber до складу Національної інвестиційної ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Хіроші Мікітані Фото: пресслужба глави держави

Хіроші Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфон»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Як зазначається, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфон» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, «оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця».

За підсумками зустрічі глава держави запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради.

Раніше Зеленський призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.