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    Зеленський запросив власника Viber до складу Національної інвестиційної ради

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    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Хіроші Мікітані - Зеленський запросив власника Viber до складу Національної інвестиційної ради
    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Хіроші Мікітані
    Фото: пресслужба глави держави

    Хіроші Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфон»

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.

    Про це повідомляє прес-служба президента України.

    На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

    Як зазначається, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського «Держава у смартфон» та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, «оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця».

    За підсумками зустрічі глава держави запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради.

    Раніше Зеленський призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

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