Давида Арахамію призначили в Національну івестиційну раду

Кандидат в депутати від «Слуги народу» зайняв посаду, яку створювали для Бориса Ложкіна

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради, призначивши себе її головою.

Відповідний указ №423/2019 президент підписав 21 червня.

Так, секретарем Ради призначений кандидат в народні депутати (№4 в списку «Слуги народу»), IT-підприємець та волонтер Давид Арахамія.

«Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від Президента зробити цей процес якнайшвидшим», – прокоментував своє призначення Арахамія.

У Нацраді після зміни її складу залишаються прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр фінансів України Оксана Маркарова і міністр юстиції Павло Петренко. А також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів.

Серед бізнесменів та експертів: президент Державної нафтової компанії Азербайджану Socar Ровнаг Абдуллаєв, голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Ахмет Акча, гендиректор компанії Unilever NV (Великобританія) Алан Джоуп, голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) Фумія Кокубу, гендиректор відділення Європи, Близького Сходу і Африки банку Citigroup Inc. (США) Джеймс Коулз, голова правління компанії Metro AG Олаф Кох, гендиректор компанії Engie SA (Франція) Ізабель Кочер, голова правління компанії Louis Dreyfus Holding B.V. (Нідерланди) Маргарита Луї-Дрейфус, голова правління і гендиректор компанії Cargill Inc. (США) Девід МакЛеннан, голова правління і гендиректор Arcelor Mittal Limited Лакшмі Міттал, президент і гендиректор групи компаній Sumitomo Соrр. (Японія) Куніхару Накамура, президент і гендиректор компанії Holtec International, Inc. (США) Кріс Сінгх і голова Нацбанку Яків Смолій.

До ради включені також голова правління і гендиректор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) Султан Ахмед Бін Сулаєм, гендиректор і президент групи компаній Vitol Holding B.V. (Нідерланди) Ян Тейлор, головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації Стефані фон Фріденбург, гендиректор компанії Bunge Limited (США) Грегорі Хекман, президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті і президент і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation (Південна Корея) Кім Янг-Санг.

Нагадаємо, Національна інвестиційна рада була створена влітку 2016 року в день, коли звільнили Бориса Ложкіна з посади глави Адміністрації президента Порошенка. Ложкін став першим секретарем цієї Ради.