Зеленський заявив, що проти миротворців на Донбасі



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Війну на Донбасі потрібно завершити дипломатичним шляхом, вважає Зеленський

Зеленський не проти скерування миротворців на кордон з Росією, але не на Донбас

У переговорах щодо Донбасу питання про введення миротворців не розглядається. Про це в п'ятницю, 13 вересня, в ході щорічного форуму YES заявив президент Володимир Зеленський.

«Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я не хочу, щоб у нас був сценарій абхазький, був придніпровський сценарій. Я не піднімаю тему миротворців, і в Мінську не піднімають цю тему. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і РФ - будь ласка, туди ми їх запрошуємо», - заявив він.

Президент наголосив, що необхідно завершити війну і повернути всі свої території дипломатичним шляхом.

«Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми повинні завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього – дипломатія», - сказав він.

У цьому контексті Зеленський закликав зарубіжних партнерів не міняти свою позицію щодо санкцій проти Росії.

«Санкції - це потужна і дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, спасибі їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: «Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але даруйте, ми втрачаємо людей», - сказав він.