Землетрус на Філіппінах: у лікарнях опинилися майже три десятка осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті землетрусу постраждали будівлі ряду церков, ринок, пожежна станція і житлові будівлі Ілюстративне фото

У результаті землетрусу постраждали не менше 25 осіб

У результаті землетрусу магнітудою 5,8 на острові Мінданао на півдні Філіппін постраждали 25 осіб, пошкоджені десятки будівель, повідомляє «Анадолу».

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи були зафіксовані о 4:45 за п'ять кілометрів на південний схід від муніципалітету Кантілан (провінція Південний Сурігао).

Як повідомляє влада Філіппін, в результаті землетрусу постраждали не менше 25 осіб. Постраждали будівлі ряду церков, ринок, пожежна станція і житлові будівлі.

У заяві Національної ради щодо зменшення небезпеки лих та управління Філіппінами йдеться про пошкодження великого числа будинків і будівель, на стінах багатьох будинків з'явилися тріщини. Найбільше землетрус торкнувся селищ Карраскал, Кантілан, Кармен, Мадрид, Лануза і Кортес.

Всі постраждалі госпіталізовані.