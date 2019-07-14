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    Землетрус на Філіппінах: у лікарнях опинилися майже три десятка осіб

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    У результаті землетрусу постраждали будівлі ряду церков, ринок, пожежна станція і житлові будівлі - Землетрус на Філіппінах: у лікарнях опинилися майже три десятка осіб
    У результаті землетрусу постраждали будівлі ряду церков, ринок, пожежна станція і житлові будівлі
    Ілюстративне фото

    У результаті землетрусу постраждали не менше 25 осіб

    У результаті землетрусу магнітудою 5,8 на острові Мінданао на півдні Філіппін постраждали 25 осіб, пошкоджені десятки будівель, повідомляє «Анадолу».

    За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи були зафіксовані о 4:45 за п'ять кілометрів на південний схід від муніципалітету Кантілан (провінція Південний Сурігао).

    Як повідомляє влада Філіппін, в результаті землетрусу постраждали не менше 25 осіб. Постраждали будівлі ряду церков, ринок, пожежна станція і житлові будівлі.

    У заяві Національної ради щодо зменшення небезпеки лих та управління Філіппінами йдеться про пошкодження великого числа будинків і будівель, на стінах багатьох будинків з'явилися тріщини. Найбільше землетрус торкнувся селищ Карраскал, Кантілан, Кармен, Мадрид, Лануза і Кортес.

    Всі постраждалі госпіталізовані.

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