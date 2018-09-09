Жертвами лихоманки Західного Нілу в Румунії стали вже 17 осіб
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Найбільше смертельних випадків було зареєстровано в Бухаресті
За останні чотири місяці (з 2 травня по 6 вересня) в Румунії зареєстровано 166 випадків менінгіту і менінгоенцефаліту, викликаних вірусом лихоманки Західного Нилу, 17 людей померло.
Такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров'я Румунії, повідомляє «Укрінформ».
«Найбільше смертельних випадків було зареєстровано в Бухаресті (шість), в повітах Ясси (три) і Олт (два), а також по одному випадку в повітах Галац, Ковасна, Констанца, Димбовиця, Долж і Телеорман», - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що хвороба викликана укусами різних видів комарів, а проведення дезинфекції місцевості розповсюдження комарів ускладнено счерез проливні дощі.
У міністерстві також закликали громадян дотримуватися норми гігієни і безпеки, а також утриматися від відвідин місць скупчення комарів, зокрема, на берегах річок та інших водоймищ
Фахівці МОЗ попереджають, що єдиними переносниками вірусами залишаються комарі і птиці, хвороба не передається від людини до людини.
До слова, в аеропорту Нью-Йорка стався переполох через літак Emirates з хворими пасажирами.