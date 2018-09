В аеропорту Нью-Йорка стався переполох через літак Emirates з хворими пасажирами

Рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу

Співробітники міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку не випустили з літака пасажирів рейсу авіакомпанії Emirates, який прибув з Дубая, після інформації про нездужання близько 100 осіб на борту.

Про це передає в середу телеканал ABC News.

Рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу. Після приземлення пілот літака повідомив, що у двох пасажирів спостерігається сильний жар, а близько 100 пасажирів «безупинно кашляють».

На борту літака, за даними телеканалу, перебували близько 520 осіб. Триває розслідування інциденту.

Авіакомпанія Emirates повідомила у Twitter, що хворими виявилися десять пасажирів рейсу.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.