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    В аеропорту Нью-Йорка стався переполох через літак Emirates з хворими пасажирами

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    В аеропорту Нью-Йорка стався переполох через літак Emirates з хворими пасажирами
    Фото: АВС

    Рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу

    Співробітники міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку не випустили з літака пасажирів рейсу авіакомпанії Emirates, який прибув з Дубая, після інформації про нездужання близько 100 осіб на борту.

    Про це передає в середу телеканал ABC News.

    Рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу. Після приземлення пілот літака повідомив, що у двох пасажирів спостерігається сильний жар, а близько 100 пасажирів «безупинно кашляють».

    На борту літака, за даними телеканалу, перебували близько 520 осіб. Триває розслідування інциденту.

    Авіакомпанія Emirates повідомила у Twitter, що хворими виявилися десять пасажирів рейсу.

    Раніше повідомлялося, що японські авіакомпанії скасували близько 570 внутрішніх рейсів через наближення тайфуну Джебі до західного узбережжя країни.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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