Жінка намагалась пронести через український кордон 49 IPhone, схованих під спідницею
-
Розсилка
На пункті пропуску українка почала неабияк хвилюватися
У пункті пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалася потайки пронести 49 телефонів IPhone.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Випадок стався в ніч на 13 вересня.
Під час прикордонно-митного контролю увагу прикордонного наряду Харківського загону привернула жінка, яка йшла пішки на вхід в Україну, і на пункті пропуску почала неабияк хвилюватися.
«Правоохоронці вирішили застосувати спеціальні технічні засоби для огляду жінки та її особистих речей. Спрацював металошукач», - заявили в Держприкордонслужбі.
З’ясувалося, що під одягом, а саме - під спідницею, жінка намагалась перенести 49 мобільних телефонів IPhone, які були у користуванні. Для цього вона пошила великі спеціальні кишені, у які запакувала товар.
«Телефони вилучили», - повідомили прикордонники.
Зазначається, що жінка – громадянка України, 1962 року народження.
Раніше повідомлялося, що у Харківській області ліквідовано транзитний канал незаконної міграції іноземців із Південно-Східної Азії до Росії та далі до україно-угорської та україно-польської ділянок кордону через Одесу та Київ.