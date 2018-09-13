Жінка намагалась пронести через український кордон 49 IPhone, схованих під спідницею



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Фото: Держприкордонслужба України

На пункті пропуску українка почала неабияк хвилюватися

У пункті пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалася потайки пронести 49 телефонів IPhone.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Випадок стався в ніч на 13 вересня.

Під час прикордонно-митного контролю увагу прикордонного наряду Харківського загону привернула жінка, яка йшла пішки на вхід в Україну, і на пункті пропуску почала неабияк хвилюватися.

«Правоохоронці вирішили застосувати спеціальні технічні засоби для огляду жінки та її особистих речей. Спрацював металошукач», - заявили в Держприкордонслужбі.

З’ясувалося, що під одягом, а саме - під спідницею, жінка намагалась перенести 49 мобільних телефонів IPhone, які були у користуванні. Для цього вона пошила великі спеціальні кишені, у які запакувала товар.

«Телефони вилучили», - повідомили прикордонники.

Зазначається, що жінка – громадянка України, 1962 року народження.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області ліквідовано транзитний канал незаконної міграції іноземців із Південно-Східної Азії до Росії та далі до україно-угорської та україно-польської ділянок кордону через Одесу та Київ.