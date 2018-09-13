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    Жінка намагалась пронести через український кордон 49 IPhone, схованих під спідницею

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    Жінка намагалась пронести через український кордон 49 IPhone, схованих під спідницею
    Фото: Держприкордонслужба України

    На пункті пропуску українка почала неабияк хвилюватися

    У пункті пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалася потайки пронести 49 телефонів IPhone.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

    Випадок стався в ніч на 13 вересня.

    Під час прикордонно-митного контролю увагу прикордонного наряду Харківського загону привернула жінка, яка йшла пішки на вхід в Україну, і на пункті пропуску почала неабияк хвилюватися.

    «Правоохоронці вирішили застосувати спеціальні технічні засоби для огляду жінки та її особистих речей. Спрацював металошукач», - заявили в Держприкордонслужбі.

    З’ясувалося, що під одягом, а саме - під спідницею, жінка намагалась перенести 49 мобільних телефонів IPhone, які були у користуванні. Для цього вона пошила великі спеціальні кишені, у які запакувала товар.

    «Телефони вилучили», - повідомили прикордонники.

    Зазначається, що жінка – громадянка України, 1962 року народження.

    Раніше повідомлялося, що у Харківській області ліквідовано транзитний канал незаконної міграції іноземців із Південно-Східної Азії до Росії та далі до україно-угорської та україно-польської ділянок кордону через Одесу та Київ.

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