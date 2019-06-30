Жінки-виборці затролили Дубінського за напис на футболці



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Олександр Дубінський виявив неповагу до потенційних виборців Скріншот

Присутній на зустрічі офіцер заявив, що за такі слова він «отримав би по морді»

Кандидат у народні депутати та ведучий на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський, який йде на вибори в парламент по мажоритарному округу, зустрівся днями із своїми виборцями, де отримав від людей шквал критики. Річ у тім, що шоумен і соратник олігарха Ігоря Коломойського примудрився прийти на зустріч з потенційними виборцями у футболці, на якій російською мовою написано нецензурні слова.

«Будь ласка, поясніть цей напис дитині 5-6-річного віку. Зараз присутня дитина, яка прочитала цей напис», - наперебій просили жінки.

Дубінський ж у свою чергу сказав, що він «вибачається за такий напис».

«Такого більше не повториться, але ви знаєте, що такі слова використовують в багатьох середовищах», - намагався виправдати свій вчинок кандидат.

«Я вибачаюсь, але мені навіть незручно на вас дивитись, - додала жінка.

Їхнє обурення підтримав чоловік, який теж прийшов на зустріч з Дубінським: «Я кадровий офіцер в запасі, якби я б таку футболку побачив у себе в організації, і якби сказав оці слова командиру, то в кращому випадку отримав би по морді. І він був би правий. Тому що у нас зараз матерні слова виключаються. Це може бути в казармі, але не на людях, - заявив чоловік.

Зазначимо, що Дубінський балотується у 94-му виборчому окрузі, що на Київщині. Цю зустріч він провів у Васильківському район Київської області.