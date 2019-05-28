Журналіст каналу Коломойського висунеться на окрузі, який обрав для себе соратник і партнер Порошенка



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Ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський

Дубінський вважає своїм завданням не допустити у владу людину, «яка в інтересах Порошенка обкрадала державу, і була одним зі стовпів його корупційної вертикалі»

Ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський прийняв рішення піти на вибори в парламент по мажоритарному округу. Про це він повідомив у Facebook.

«Конкретно - по 94-му, де буде балотуватися подільник Порошенко, лідер фракції БПП в парламенті, Ігор Кононенко», - уточнив журналіст.

Він зазначив, що вважає своїм завданням не допустити у владу людину, «яка в інтересах Порошенка обкрадала державу, і була одним зі стовпів його корупційної вертикалі».

«Знаю, що боротьба буде важкою, тому що останні два роки Кононенко засівав округ краденими грошима, і сформував там свій адмінресурс, на чолі з головою райради Василькова Баласинович. Але впевнений, що всі прекрасно розуміють ціну цього «засіву», який здійснювався за рахунок коштів бюджету. У той час як Кононенко крав наші з вами гроші в стократному розмірі», - написав Дубінський.

Він додав, що розраховує на підтримку людей, які живуть в містах і селах, що входять в 94 виборчий округ… «Мені потрібно ваше плече», - написав журналіст.

Дубінський також звернувся за підтримкою по цьому округу до президента і керівника партії «Слуга народу» і попросив підтримати його висування.

«Вважаю, що мій приклад - не повинен бути одиничним. Тому звертаюся до своїх відомих колег-журналістів, які займаються боротьбою з корупцією, і пропоную їм разом зі мною висуватися в округах, де йдуть одіозні представники минулої влади. Давайте разом складемо список, і з ним я також готовий звернутися за підтримкою до Володимира Зеленського і його партії, щоб не допустити того самого реваншу, і очистити парламент від шахраїв і злодіїв», - наголосив журналіст

«Якщо ми хочемо змінити країну, - то потрібно діяти, а не тільки обурюватися в мережах», - резюмував Дубінський.

Як повідомлялось, актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков (Юзік) буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу, якщо пройде перевірку партії «Слуга народу». «Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів у Кривому Розі», - заявив глава штабу партії Олександр Корнієнко.