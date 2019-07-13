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    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків

    • Розсилка
    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків
    Фото: ssu.gov.ua

    Наркотики чоловік сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля, за попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 млн грн

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил на Донеччині, у межах боротьби з контрабандою перекрили незаконне переміщення наркотичних речовин до Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу.

    Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля.

    За попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 млн грн.

    Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

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    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків
    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків
    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків
    Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

     

    наркотики чоловік кордон
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