Житель Харкова намагався вивезти до Росії 8 кг наркотиків



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Фото: ssu.gov.ua

Наркотики чоловік сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля, за попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 млн грн

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил на Донеччині, у межах боротьби з контрабандою перекрили незаконне переміщення наркотичних речовин до Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу.

Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля.

За попередньою оцінкою експертів вартість «товару» на «чорному ринку» становить майже 2 млн грн.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.