Жителів Польщі попередили про буревії з градом



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За словами синоптиків, із заходу наближається фронт, який принесе в Польщу бурі

На території Польщі у найближчі дні вируватимуть буревії.

Про це 9 серпня повідомляє Польське радіо.

«Із заходу наближається фронт, який принесе бурі. Попередження про буревії видано для Куявсько-Поморського, Поморського, Західнопоморського, Великопольського, Нижньосілезького, Опольського і Лудзького воєводств», - розповіла Божена Висоцька з Урядового центру безпеки.

Буревії супроводжуватимуться зливами і градом, рівень опадів сягне 30 міліметрів.

У п’ятницю, 10 серпня, буревії пройдуть у центрі та на сході Польщі.

«З градом, зливами і сильними поривами вітру. Рівень опадів під час буревіїв у п’ятницю сягне 25-30 міліметрів, а на Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині навіть до 40 міліметрів», - повідомила Марія Валіньовська з Інституту метеорології і водного господарства.

Вітер сягатиме швидкості до 80 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії зросла кількість загиблих від аномальної спеки.