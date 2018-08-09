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    Жителів Польщі попередили про буревії з градом

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    Жителів Польщі попередили про буревії з градом

    За словами синоптиків, із заходу наближається фронт, який принесе в Польщу бурі

    На території Польщі у найближчі дні вируватимуть буревії.

    Про це 9 серпня повідомляє Польське радіо.

    «Із заходу наближається фронт, який принесе бурі. Попередження про буревії видано для Куявсько-Поморського, Поморського, Західнопоморського, Великопольського, Нижньосілезького, Опольського і Лудзького воєводств», - розповіла Божена Висоцька з Урядового центру безпеки.

    Буревії супроводжуватимуться зливами і градом, рівень опадів сягне 30 міліметрів.

    У п’ятницю, 10 серпня, буревії пройдуть у центрі та на сході Польщі.

    «З градом, зливами і сильними поривами вітру. Рівень опадів під час буревіїв у п’ятницю сягне 25-30 міліметрів, а на Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині навіть до 40 міліметрів», - повідомила Марія Валіньовська з Інституту метеорології і водного господарства.

    Вітер сягатиме швидкості до 80 кілометрів на годину.

    Раніше повідомлялося, що в Іспанії зросла кількість загиблих від аномальної спеки.

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