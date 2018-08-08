Через аномальну спеку в Іспанії померли дев’ятеро людей
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Місцями температура у країні сягала 46 градусів
Кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії зросла до дев’яти.
Про це повідомляє The Local.
У південно-західному регіоні Екстремадура неподалік від кордону з Португалією виявили тіло 66-річного чоловіка, який помер у неділю від теплового удару.
Раніше від теплового удару померла 75-річна жінка.
Також в Екстремадурі загинув від теплового удару 40-річний чоловік з Німеччини, а також 81-річний чоловік.
Місцями температура у країні сягала 46 градусів.
Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа, ймовірно, триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.
До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.
Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.
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