Через аномальну спеку в Іспанії померли дев’ятеро людей



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Місцями температура у країні сягала 46 градусів

Кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії зросла до дев’яти.

Про це повідомляє The Local.

У південно-західному регіоні Екстремадура неподалік від кордону з Португалією виявили тіло 66-річного чоловіка, який помер у неділю від теплового удару.

Раніше від теплового удару померла 75-річна жінка.

Також в Екстремадурі загинув від теплового удару 40-річний чоловік з Німеччини, а також 81-річний чоловік.

Місцями температура у країні сягала 46 градусів.

Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа, ймовірно, триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.

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