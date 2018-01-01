Жителька Австралії знайшла на пляжі загадкове чудовисько без очей

У виявленої істоти був маленький плавець, але були відсутні очі

Жителька австралійського міста Квінсленд Шеррі Сіммонс виявила незвичайну морську істоту на березі під час прогулянки із собакою. Спочатку жінка подумала, що її знахідка - це частина скам'янілого дерева, але коли вона придивилася, то зрозуміла, що це якась істота без очей, передає Daily Star. «Коли я підійшла ближче, то зрозуміла, що це



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У виявленої істоти був маленький плавець, але були відсутні очі

Жителька австралійського міста Квінсленд Шеррі Сіммонс виявила незвичайну морську істоту на березі під час прогулянки із собакою.

Спочатку жінка подумала, що її знахідка - це частина скам'янілого дерева, але коли вона придивилася, то зрозуміла, що це якась істота без очей, передає Daily Star.

«Коли я підійшла ближче, то зрозуміла, що це якась істота. Я тицьнула її палицею, і вона виявилася м'якою на дотик. У неї був маленький плавець, але були відсутні очі», - розповіла Сіммонс.

Жінка вирішила, що це може бути дюгонь, проте вчені Квінсленда не погодилися. Вони припустили, що знахідка може виявитися печінкою акули, але поки не довели це цього через те, що туша на стадії розкладання.