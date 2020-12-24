Життя в окупації. Робітники в Криму розгромили відремонтовану школу через невиплату зарплат
Інцидент стався в селищі Гаспра, який знаходиться на території окупованої Ялти
У ролику видно, як чоловік б'є молотком по стінах порожнього будинку, через що ті руйнуються. «Нема грошей - нема роботи», - говорить жіночий голос за кадром.
Повідомляється, що труднощі з ремонтом почалися давно. З міського бюджету на роботи виділили 31 мільйон рублів. Їх повинні були завершити ще у серпні 2020 року, проте закінчили лише до зими.
Як пишуть російські ЗМІ, в окупаційній адміністрації Ялти заявили, що дане відео «інтерпретовано неправильно».
«Був зафіксований процес демонтажу віконних укосів, виконаних неякісно. Роботу субпідрядника не прийняв генеральний підрядник, будівельний контроль, і зажадав її переробити», - сказали чиновники.
За їхньою інформацією, на даний момент укоси відновили, якість робіт перевіряється так званим управлінням капітельного будівництва окупованого Криму.