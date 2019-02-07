Журналіст показав, як словацькі митники вимагають «на кавічку». Міністр фінансів вже відреагував



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Люди у черзі говорили про те, що митнику виявилось мало 10 євро і він вимагав хоч 20

Невдовзі після виходу публікації міністр фінансів Словаччини відреагував на відео з вимагання хабара митником

Закарпатський журналіст Віталій Глагола став свідком того, як на кордоні з Словаччиною митник вимагав у нього хабар за безперешкодний проїзд на авто.

За словами журналіста, сталось це у неділю, коли він повертався з Словаччини на авто, яке планує розмитнити.

«Яким же було моє здивування коли словацький митник почав вимагати у мене хабара. Ну, як хабара –«на кавічку». Я чув, що люди у черзі після яких, я стояв між собою говорили про те, що митнику виявилось мало 10 євро і він вимагав хоч 20. Тому я вирішив знімати момент коли він підійде до мене на телефон. Словацький митник був дуже здивований, що я не в курсі про цю «традицію», - написав Глагола ну своїй сторінці у фейсбук.





Він також стверджує, що не дав митнику гроші, після чого той відклав документи журналіста та почав оформлювати документи інших позаду черги. Журналіст розповів Mukachevo.net, що його так тримали хвилин 40, і вже після скандалу його таки оформили. «Задля справедливості - на нашому боці кордону від українських митників жодних натяків на хабар не отримував», - додає Глагола.

Невдовзі після виходу публікації міністр фінансів Словаччини відреагував на відео з вимагання хабара словацьким митником.

«Така поведінка персоналу фінансового менеджменту неприпустима і тому я попросив президента Фінансової адміністрації негайно вирішити цю проблему. Прийнято новий фінансовий акт, який забезпечує вищу заробітну плату своїм працівникам і має вищий рівень відповідальності. Тому я вимагаю негайного і максимально суворого покарання винуватця, відповідального вирішення і системних заходів з боку керівництва. Фінансовий менеджмент повинен бути професійним інститутом, в якому ми не страждаємо від такої відрази, як вимагання хабарів», -- сказав міністр фінансів Словаччини Петро Кажімир після зустрічі керівницею митниці.