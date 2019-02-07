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    Журналіст показав, як словацькі митники вимагають «на кавічку». Міністр фінансів вже відреагував

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    <span>Люди у черзі говорили про те, що митнику виявилось мало 10 євро і він вимагав хоч 20</span> - Журналіст показав, як словацькі митники вимагають «на кавічку». Міністр фінансів вже відреагував
    Люди у черзі говорили про те, що митнику виявилось мало 10 євро і він вимагав хоч 20

    Невдовзі після виходу публікації міністр фінансів Словаччини відреагував на відео з вимагання хабара митником

    Закарпатський журналіст Віталій Глагола став свідком того, як на кордоні з Словаччиною митник вимагав у нього хабар за безперешкодний проїзд на авто.

    За словами журналіста, сталось це у неділю, коли він повертався з Словаччини на авто, яке планує розмитнити.

    «Яким же було моє здивування коли словацький митник почав вимагати у мене хабара. Ну, як хабара –«на кавічку». Я чув, що люди у черзі після яких, я стояв між собою говорили про те, що митнику виявилось мало 10 євро і він вимагав хоч 20. Тому я вирішив знімати момент коли він підійде до мене на телефон. Словацький митник був дуже здивований, що я не в курсі про цю «традицію», - написав Глагола ну своїй сторінці у фейсбук.



    Він також стверджує, що не дав митнику гроші, після чого той відклав документи журналіста та почав оформлювати документи інших позаду черги. Журналіст  розповів Mukachevo.net, що його так тримали хвилин 40, і вже після скандалу його таки оформили. «Задля справедливості - на нашому боці кордону від українських митників жодних натяків на хабар не отримував», - додає Глагола.

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    Журналіст показав, як словацькі митники вимагають «на кавічку». Міністр фінансів вже відреагував
    Журналіст показав, як словацькі митники вимагають «на кавічку». Міністр фінансів вже відреагував

    Невдовзі після виходу публікації міністр фінансів Словаччини відреагував на відео з вимагання хабара словацьким митником.

    «Така поведінка персоналу фінансового менеджменту неприпустима і тому я попросив президента Фінансової адміністрації негайно вирішити цю проблему. Прийнято новий фінансовий акт, який забезпечує вищу заробітну плату своїм працівникам і має вищий рівень відповідальності. Тому я вимагаю негайного і максимально суворого покарання винуватця, відповідального вирішення і системних заходів з боку керівництва. Фінансовий менеджмент повинен бути професійним інститутом, в якому ми не страждаємо від такої відрази, як вимагання хабарів», -- сказав міністр фінансів Словаччини Петро Кажімир після зустрічі керівницею митниці.

     

    прикордонники міністр хабар Словаччина гроші скандал корупція журналіст кордон
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