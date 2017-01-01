Журналіст просить НАЗК і НАБУ розслідувати наявність у Рабіновича ізраїльського паспорта та незадекларованого будинку

За даними журналіста, Рабінович приховав громадянство Ізраїлю, в якому він оплачує недекларовані в Україні соціальні внески

Раніше звинувачений депутатом Верховної Ради України Вадимом Рабіновичем у замаху журналіст та блогер Василь Крутчак подав до Національного антикорупційного бюро України заяву про фальсифікації Рабиновичем своїх податкових декларацій. Про це Крутчак повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. «Давид Рабінович, коли Ви у



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Вадим Рабінович

За даними журналіста, Рабінович приховав громадянство Ізраїлю, в якому він оплачує недекларовані в Україні соціальні внески

Раніше звинувачений депутатом Верховної Ради України Вадимом Рабіновичем у замаху журналіст та блогер Василь Крутчак подав до Національного антикорупційного бюро України заяву про фальсифікації Рабиновичем своїх податкових декларацій. Про це Крутчак повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Давид Рабінович, коли Ви у прямому ефірі телеканалу NewsOne заявляли про мою причетність до так званого яєчного замаху на Вас, то такі заяви необхідно підкріплювати конкретними фактами! Ось, наприклад, сьогодні я звернувся до НАЗК з повідомленням про виявлення недостовірних відомостей та ознак незаконного збагачення у деклараціях народного депутата України Вадима Рабіновича, поданих у 2015 та 2016 роках, а також я звернувся до НАБУ з повідомленням про скоєння кримінального злочину (в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України). І всі свої повідомлення на відміну від Вас, Давид, я підкріпив фактами», - написав він.

В опублікованих Крутчаком копіях документів йдеться про те, що Вадим Рабінович не став вказувати у своїх деклараціях про доходи за 2015 та 2016 роки будинок в Обухові площею 600 кв. м, який нібито орендує депутат. При цьому, витрати на оренду подібної будівлі в подібному районі за 2 роки, за підрахунками Крутчака, становлять від 5,8 до 8,4 млн гривень, пишуть Українські новини.

«Вартість користування (оренди) очевидно перевищує встановлену законом межу – 344,5 тис. гривень – в епізоді з недекларуванням правовідносин по оренді майна», - написав журналіст.

Крім того, Рабінович приховав громадянство Ізраїлю, в якому він оплачує недекларовані в Україні соціальні внески, стверджує Крутчак.

Раніше, 13 листопада, журналіст Крутчак опублікував довідку про громадянство Ізраїлю депутата Ради Рабіновича. З інформації, наданої журналістом, стало відомо, що у 1994 році Рабінович був репатрійований до Ізраїлю разом зі своєю родиною (першою дружиною та 2 дітьми). Також цікавий той факт, що при оформленні документів Рабінович взяв собі ім'я Давид.