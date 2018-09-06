Журналіст розповів, що сталося з «вбивцею» Мотороли



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Затриманий після вбивства Мотороли «український диверсант» Ернест Попов

За інформацією журналіста, бойовики зловили і знімали на відео «лівого чувака»

20-річний Ернест Попов, якого бойовики «ДНР» звинуватили у 2016 році у вбивстві одного з ватажків донецьких терористів Арсена Павлова на прізвисько Моторола, давно відпустили на волю.

На це звернув увагу Денис Казанський у своєму блозі.

Журналіст нагадав, що після затримання Попов зізнався та розповів РосТВ про те, як він вступив в «Азов» і працював на СБУ.

«Де ж цей хлопець зараз? Чи був суд? Чи сидить Ернест Попов у підвалі? Включено його до списків на обмін? Ні. Безжалісний убивця Мотороли давно на волі. Викладає фотки в ВК, тусить з друзями. Всі відео з ним були підставою і фейком», - пише Казанський.

За його словами, бойовики зловили і знімали на відео «лівого чувака».

«Кисельов згодував російському телеглядачеві ці помиї. Після цього про Моторолу всі забули, а Ернеста Попова відпустили гуляти далі. У 2017 році він викладав веселі фоточки на своїй сторінці в ВК, де він зареєстрований під ім'ям Ернест Донецький», - додає журналіст.

Казанський робить висновок, що окупанти брехали все про вбивць Мотороли, тому що вбили його свої ж соратники по боротьбі за «русскій мір», так само як і Дремова, Мозгового, Бєднова і Захарченка.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадянина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку.