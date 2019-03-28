Журналісти «Схем» зазнали атак невідомих у соцмережах і месенджерах



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Головний редактор і ведуча «Схем» Наталка Седлецька нагадала, що втручатись в роботу редакції – протизаконно

Головний редактор «Схем» Наталка Седлецька вважає ці спроби зламу тривожним сигналом, і прямо пов’язує з професійною діяльністю

Протягом останніх декількох тижнів невідомі намагалися отримати доступ до профілів щонайменше чотирьох співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – під атаку потрапили їхні акаунти в месенджерах Telegram, WhatsApp і соцмережі Facebook.

Про це 28 березня повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що 7 лютого о 4:07 невідомі отримали доступ до Телеграм-акаунту журналіста Максима Савчука. За декілька хвилин – о 4:15 – відбулася спроба отримати доступ до Telegram-акаунту журналістки Валерії Єгошиної.

Атака на Telegram-акаунти обох журналістів з різницею в кілька хвилин здійснювалися з однієї IP-адреси.

Єгошина припустила, що спроба зламу її акаунту може бути пов’язана із виходом її розслідування «Ілюзіоністи» про ботів, що діють в інтересах впливових політиків партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка та Миколи Мартиненка.

Уже на початку березня невідомі намагалися зламати сторінку журналістки «Схем» Катерини Каплюк у Facebook та отримали доступ до WhatsApp-акаунту SMM/Web-редакторки Дар’ї Мартиненко.

Головний редактор і ведуча «Схем» Наталка Седлецька вважає ці спроби зламу тривожним сигналом, і прямо пов’язує з професійною діяльністю.

«Схоже, зловмисники шукають «точку входу» у нашу внутрішню комунікацію. Думаю, це може відбуватись з двох причин – або для отримання даних про наші джерела інформації, або для розуміння, про що готуються наступні розслідування. Я можу зрозуміти інтерес зловмисників, але, нагадую, що втручатись в роботу редакції – це протизаконно», - заявила Седлецька.