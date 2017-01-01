  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Зі стіни київської багатоповерхівки обвалився утеплювач (фото)

    Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача
    У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua. Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту. «На щастя, у момент обвалу нікого не
    • Вчора, 18:33
    • Розсилка
    <span>фото facebook.com/dtp.kiev.ua</span><br /><br />
    фото facebook.com/dtp.kiev.ua

    Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача

    У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

    Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту.

    1511798551-6621

    «На щастя, у момент обвалу нікого не було поруч, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.

     

    Читайте також
    Київ будівництво опалювальний сезон ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ