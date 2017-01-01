Зі стіни київської багатоповерхівки обвалився утеплювач (фото)

Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача

У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua. Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту. «На щастя, у момент обвалу нікого не



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фото facebook.com/dtp.kiev.ua





Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача

У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту.

«На щастя, у момент обвалу нікого не було поруч, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.