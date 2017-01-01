Зі стіни київської багатоповерхівки обвалився утеплювач (фото)
- Вчора, 18:33
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фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача
У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту.
«На щастя, у момент обвалу нікого не було поруч, обійшлося без постраждалих», - йдеться у повідомленні.