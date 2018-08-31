  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ дізналися про звільнення одного із заступників глави Адміністрації президента

    • Розсилка
    Дмитро Шимків - ЗМІ дізналися про звільнення одного із заступників глави Адміністрації президента
    Дмитро Шимків

    Шимків був призначений на посаду в липні 2014 року

    Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків в п’ятницю, 31 серпня, заявить про свою відставку.

    Про це «Апострофу» повідомили джерела в АП.

    Зазначається, що о 14:00 відбудеться прес-конференція, на якій Шимків повідомить про своє рішення.

    Як відомо, Шимків, який був призначений на посаду в липні 2014 року, в Адміністрації президента завідував питаннями проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ.

    Раніше в ЗМІ також писали про можливу відставку ще одного заступника глави Адміністрації президента - Олексія Філатова.

    Читайте також
    Петро Порошенко Адміністрація Президента Дмитро Шимків відставка політика Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ