ЗМІ дізналися про звільнення одного із заступників глави Адміністрації президента



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Дмитро Шимків

Шимків був призначений на посаду в липні 2014 року

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків в п’ятницю, 31 серпня, заявить про свою відставку.

Про це «Апострофу» повідомили джерела в АП.

Зазначається, що о 14:00 відбудеться прес-конференція, на якій Шимків повідомить про своє рішення.

Як відомо, Шимків, який був призначений на посаду в липні 2014 року, в Адміністрації президента завідував питаннями проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ.

Раніше в ЗМІ також писали про можливу відставку ще одного заступника глави Адміністрації президента - Олексія Філатова.