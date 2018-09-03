ЗМІ: біля Кривого Рогу стався витік хлору



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За даними ЗМІ, люди панікують через інформацію про витік хлору

Депутати заспокоюють людей повідомленнями про ліквідацію аварії

О 08:50 3 вересня на міськводоканалі у селі Радушне, розташованому поблизу Кривого Рогу, стався масштабний витік хлору. Як розповів мешканець села Радушного Ігор Астапов, місцевих жителів не сповістили про аварію. Вони дізнаються про все з сайтів місцевих видань та у групах на Facebook.

«Чому не працювали сирени, людей ніхто не оповіщав, про що думає староста. План ліквідації аварії хоч є в сільраді, вони і самі не знають, що треба робити», - нарікає місцевий мешканець Миколай Марчук, повідомляє ТСН.

«На складі хлору водоканалу серйозна аварія. Витік хлору. Все за сімома замками. Прохання не панікувати. Зачиніть вікна, не виходьте на двір. Вітер несе в сторону Миролюбівки», - написав у соцмережі член громадської організації «РадПортал» Андрій Кургуз.

За інформацією «Першого криворізького», витік хлору стався через те, що «зірвало вентиль під час заміни сальника». В результаті постраждали три слюсарі, які є співробітниками «Кривбасводоканалу».

За словами Ігоря Астапова, ширяться чутки про витік близько 250 кг отруйного хлору. Проте вітер дме в сторону від Радушного.

За даними ЗМІ, люди панікують, багато хто стверджує, що почали відчувати ознаки отруєння хлором - першіння в горлі і запаморочення. Також було скасовано урочисті лінійки у школах в Радушному та сусідньому селі Гречані Поди. Дітей евакуювали до Водяного.

Також Астапов повідомив, що люди побоюються повного відключення води та запасаються нею. Своє чергою депутат Криворізької ради опублікував у Facebook заспокійливе повідомлення з посиланням на ДСНС.

«ДСНС офіційно повідомило, виток хлору ліквідовано, 30-35 кг, хмару ліквідовано водною завісою, здоров'ю та життю людей нічого не загрожує. Впоралися за 35 хвилин від моменту витоку. Ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві жителі висловлюють здогадки про причини аварії.

«За однією з інформацій, це підприємство прийняло на склад хлору більше дозволеної кількості. Це Криворізьким депутатам було відомо ще у п'ятницю. Начебто вони повідомили про це київських надзвичайників. А сьогодні вже все трапилося», - розповів Ігор Астапов.