ЗМІ: Фальсифікований алкоголь з окупованої Луганщини постачають до країн ЄС



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Постачання луганського фальсифікату здійснюються по території Росії, через Білорусь до країн ЄС

Алкогольний фальсифікат з так званої ЛНР контрабандою через Білорусь постачається до країн ЄС.

Про це повідомляє «Белорусский партизан».

«Постачання луганського фальсифікату здійснюються по території Росії, через Білорусь до країн ЄС. При цьому про дану контрабанду відомо ФСБ РФ, яка не тільки не перешкоджає кримінальним групам здійснювати свою діяльність, але навпаки її курирує», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на території так званої ЛНР розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції дуже низької якості. Причому обсяги виробництва фальсифікату достатні, щоб забезпечувати не тільки внутрішній ринок, а й постачати його за межі «республіки».

За інформацією видання, продукція підприємства «ЛугаНова» через українсько-російський кордон доставляється у російський Смоленськ, де товар оформляється як продукт російського виробництва і отримує відповідний сертифікат. На території РФ, за даними білоруських журналістів, фальсифікований алкоголь продають китайській фірмі-посереднику CRYSTAL-C Investment Limited. Але відправляється він не у Китай, а через територію Білорусі до Литви, на логістичний склад у м. Тракай, де контрабанда потрапляє на склади офшорній компанії LARKDALE CONSTRUCTION LLP.

«З Литви контрафакт відправляється до Великої Британії, минаючи оплату податків і митних зборів. Там він реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, громадян Великої Британії Ніла Сміта і Джонатана Вейла», - йдеться в повідомленні.