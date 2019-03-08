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    ЗМІ: Індія орендує російський підводний човен за $3 млрд

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    <p>Взятий на озброєння Індії атомний підводний човен &laquo;Чакра-2&raquo;</p> - ЗМІ: Індія орендує російський підводний човен за $3 млрд

    Взятий на озброєння Індії атомний підводний човен «Чакра-2»

    Фото: topwar.ru

    Очікується, що будівництво субмарини буде завершене до 2025 року

    Москва і Делі підписали міжурядову угоду про передачу індійській стороні в оренду ще одного російського атомного підводного човна (АПЧ) – «Чакра-3».

    Про це пише видання Print з посиланням на джерела.

    Офіційного підтвердження цієї інформації немає ні з індійської, ні з російської сторони.

    Газета Economic Times припускає, що сума угоди складе 3 мільярди доларів. Як вказує видання, очікується, що будівництво субмарини буде завершене до 2025 року, а підводний човен «Чакра-3» перебуватиме на озброєнні у ВМС Індії впродовж не менше 10 років, замінивши АПЧ «Чакра-2», який був придбаний на тих же умовах у 2012 році.

    Переговори про передачу в оренду Індії АПЧ «Чакра-3» ведуться з 2013 року.

    Нагадаємо, ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод.

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