ЗМІ: Індія орендує російський підводний човен за $3 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Взятий на озброєння Індії атомний підводний човен «Чакра-2» Фото: topwar.ru

Очікується, що будівництво субмарини буде завершене до 2025 року

Москва і Делі підписали міжурядову угоду про передачу індійській стороні в оренду ще одного російського атомного підводного човна (АПЧ) – «Чакра-3».

Про це пише видання Print з посиланням на джерела.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає ні з індійської, ні з російської сторони.

Газета Economic Times припускає, що сума угоди складе 3 мільярди доларів. Як вказує видання, очікується, що будівництво субмарини буде завершене до 2025 року, а підводний човен «Чакра-3» перебуватиме на озброєнні у ВМС Індії впродовж не менше 10 років, замінивши АПЧ «Чакра-2», який був придбаний на тих же умовах у 2012 році.

Переговори про передачу в оренду Індії АПЧ «Чакра-3» ведуться з 2013 року.

Нагадаємо, ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод.