Пакистан перехопив індійську субмарину біля своїх територіальних вод



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Фото: Dailymotion

За словами речника ВМС Пакистану, індійська субмарина спробувала увійти до пакистанських вод, однак ВМС Пакистану перехопили її і завадили їй завершити свій намір

ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод. Про це повідомляє The Nation із посиланням на речника ВМС Пакистану.

«ВМС Пакистану зірвали спробу (підводного човна, − ред.) ВМС Індії увійти до пакистанських вод», - йдеться у повідомленні.

За словами речника, індійська субмарина спробувала увійти до пакистанських вод, однак ВМС Пакистану перехопили її і завадили їй завершити свій намір.

Фото: nation.com.pk

Він також додав, що у зв'язку з проведенням мирної політики Пакистану проти підводного човна не були зроблені «більш активні кроки».

Речник також наголосив, що ВМС країни знаходяться у повній бойовій готовності і готові захищати свої територіальні води.

Як повідомлялось, 27 лютого між Індією та Пакистаном стався конфлікт у повітряному просторі над спірною територією в Кашмірі. Повідомляється про два збиті бойові літаки, причому сторони подають різну інформацію про інцидент і бойові втрати: в Нью-Делі заявляють, що обидві сторони втратили по одному літаку, в Ісламабаді стверджують, що два збитих літаки належать Індії.

Як відомо, у зв'язку із закриттям повітряного простору Пакистану світові авіакомпанії змінили маршрути сотень рейсів.

Нагадаємо, в Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

2 березня внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір загинуло принаймні шість цивільних людей.

Джерело: Укрінформ