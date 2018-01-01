ЗМІ: конфлікт Росії і НАТО загрожує ядерною війною

Видання The National Interest вважає, що ймовірність ядерної війни особливо висока в разі, якщо перевага буде на боці НАТО

Збройний конфлікт між силами НАТО і Росії може вилитися в ядерну війну. Про це пише The National Interest. Зазначається, що ймовірність такого сценарію особливо висока в разі, якщо перевага буде на боці альянсу. Видання вказує, що ядерна стратегія СРСР будувалася на політиці відмови держави від використання ядерної зброї, за винятком



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Ядерна зброя

Видання The National Interest вважає, що ймовірність ядерної війни особливо висока в разі, якщо перевага буде на боці НАТО

Збройний конфлікт між силами НАТО і Росії може вилитися в ядерну війну. Про це пише The National Interest.

Зазначається, що ймовірність такого сценарію особливо висока в разі, якщо перевага буде на боці альянсу. Видання вказує, що ядерна стратегія СРСР будувалася на політиці відмови держави від використання ядерної зброї, за винятком випадків, коли країна сама зазнає ядерної атаки.

Однак сучасна Росія відмовилася від цієї політики і в 2010 році розробила нову військову доктрину, яка передбачає застосування ядерної зброї в ситуаціях, які «ставлять під загрозу існування держави як такої».

Видання наголошує, що можлива агресія Росії проти прибалтійських держав призведе до контрнаступу з боку сил НАТО.

При цьому експерти вважають, що російські звичайні збройні сили зазнають поразки з огляду на те, що лише невелика їх частина добре підготовлена і екіпірована. А в разі нанесення удару з боку НАТО по військових об'єктах усередині Росії або проникнення сил альянсу на російську територію Москва застосує тактичну ядерну зброю.

Як повідомляв «Главком», через ядерну загрозу Годинник Судного дня перевели на 30 секунд вперед. В останній раз стрілки були так близько до апокаліпсису тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.

Джерело: Кореспондент.net