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    Годинник Судного дня знову перевели на 30 секунд вперед

    В останній раз стрілки були так близько до апокаліпсису тільки в 1953 році - в розпал холодної війни
    Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня. Тепер вони перебувають у двох хвилинах від «опівночі», що символізує глобальну катастрофу. Про це повідомляє DW. В останній раз стрілки були так близько до півночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни. Побоювання вчених пов'язані з атомними
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    Годинник Судного дня, 25 січня 2018 року
    Годинник Судного дня, 25 січня 2018 року

    В останній раз стрілки були так близько до апокаліпсису тільки в 1953 році - в розпал холодної війни

    Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня. Тепер вони перебувають у двох хвилинах від «опівночі», що символізує глобальну катастрофу.

    Про це повідомляє DW.

    В останній раз стрілки були так близько до півночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.

    Побоювання вчених пов'язані з атомними випробуваннями в Північній Кореї, інвестиціями в ядерну зброю і прогресуючою зміною клімату. Зокрема, приводом для переведення стрілок стала «непередбачуваність» президента США Дональда Трампа, яка найбільш сильно проявляється в його посланнях у Twitter.

    Рішення про переведення стрілок Годинника Судного дня приймається комісією вчених, серед яких 15 лауреатів Нобелівської премії. В останній доповіді вони піддали критиці висловлювання не тільки Трампа, а й «інших світових лідерів, які таким же чином міркують про атомну війну і зміну клімату». На думку вчених, міжнародна дипломатія перетворилася в «образи».

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