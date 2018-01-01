Годинник Судного дня знову перевели на 30 секунд вперед

В останній раз стрілки були так близько до апокаліпсису тільки в 1953 році - в розпал холодної війни

Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня. Тепер вони перебувають у двох хвилинах від «опівночі», що символізує глобальну катастрофу. Про це повідомляє DW. В останній раз стрілки були так близько до півночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни. Побоювання вчених пов'язані з атомними



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Годинник Судного дня, 25 січня 2018 року

В останній раз стрілки були так близько до апокаліпсису тільки в 1953 році - в розпал холодної війни

Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня. Тепер вони перебувають у двох хвилинах від «опівночі», що символізує глобальну катастрофу.

Про це повідомляє DW.

В останній раз стрілки були так близько до півночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.

Побоювання вчених пов'язані з атомними випробуваннями в Північній Кореї, інвестиціями в ядерну зброю і прогресуючою зміною клімату. Зокрема, приводом для переведення стрілок стала «непередбачуваність» президента США Дональда Трампа, яка найбільш сильно проявляється в його посланнях у Twitter.

Рішення про переведення стрілок Годинника Судного дня приймається комісією вчених, серед яких 15 лауреатів Нобелівської премії. В останній доповіді вони піддали критиці висловлювання не тільки Трампа, а й «інших світових лідерів, які таким же чином міркують про атомну війну і зміну клімату». На думку вчених, міжнародна дипломатія перетворилася в «образи».