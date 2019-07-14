ЗМІ: Куницький, який намагається повернути реєстрацію в ЦВК, заявив, що жив в Україні по паспорту Ізраїлю



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Куницького знову спіймали на брехні Фото UA: Харків

Куницького звинуватили у брехні у судовому позові щодо відновлення як кандидата

Олександр Куницький, реєстрацію якого кандидатом в депутати від «Слуги народу» на виборах в парламент Центрвиборчком скасував, надає неправдиві доводи у судовому позові щодо відновлення як кандидата. Про це повідомив у Facebook депутат Андрій Денисенко.

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«Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закрито, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих подорожей до Мордору Куницький продовжує цинічно і відверто брехати у вічі ЦВК, виборцям та суду. Бо сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчій гонці. Брехливий цинізм суб‘єкта зашкалює», - написав Денисенко.

Нардеп зазначив, що спочатку Куницький відпирався від громадянства Ізраїлю, а «приперли до стінки - зізнався, що таки є».

«Потім доводив і він, і представник «Слуги народу», що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована виключено службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо», - додав він.

Денисенко наголосив, що після того, як ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але й стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорту 159 днів.

«А отже, на його думку, все тепер точно в порядку і він не порушив виборче законодавство - попри те, що він двічі надає різні обґрунтування. Брехня стала тотальною і остання її частина заперечує першу. Хоча про що це я, про яку безбрехливість... Людина присягала на вірність іншій країні, а потім легко нібито відмовилась від її громадянства, потім відсиджувалася за кордоном, щоб не бути призваною в українську армію, коли йшла активна фаза війни, а потім по кілька разів на місяць мандрує до країни агресора. Особисто я невірю, що такий відданий слуга кількох народів схаменеться і перестане нахабно дертися в парламент. А ось на місці виборців і суддів я б замислився - хто зна, що може ще виплисти у справі Куницького», - додав нардеп.

Денисенко також опублікував позов Куницького на відновлення як кандидата, та копію ізраїльського паспорту Куницького.