ЗМІ: Обшук у Саакашвілі відбувається через підозру отримання грошей від поплічників Януковича

Інформацію про те, чи видерся Саакашвілі на дах будинку, тікаючи від СБУ, його адвокат не підтверджує

У екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі за місцем проживання у Києві відбувається обшук через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела. «У



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Інформацію про те, чи видерся Саакашвілі на дах будинку, тікаючи від СБУ, його адвокат не підтверджує

У екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі за місцем проживання у Києві відбувається обшук через підозру щодо фінансування останніх протестних акцій за його участю у столиці колишнім оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

«У рамках кримінального провадження щодо можливого фінансування Саакашвілі з боку колишнього оточення Януковича Генпрокуратура із залученням спеціальних правоохоронних органів проводить обшук», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виломують двері. Інформацію про те, чи видерся Саакашвілі на дах будинку, тікаючи від СБУ, його адвокат не підтверджує, повідомляє NewsOne.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що відділ Служби безпеки забезпечує слідчі дії ГПУ, але всі деталі порадила з'ясовувати безпосередньо в Генпрокуратурі.

Наразі біля будинку на Костьольній, 7 зібралися журналісти та активісти з протестної акції, що відбувається під Верховною Радою. Правоохоронці оточили під’їзд та нікого не пропускають в будівлю.