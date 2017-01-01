Саакашвілі, тікаючи від СБУ, видерся на дах багатоповерхівки, - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що вранці до квартири Саакашвілі прийшли люди у формі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе
«У Михеїла Саакашвілі в будинку ламають двері! Вулиця Костьольна!» - написав Сакварелідзе.
Інших подробиць він не наводить.
За повідомленнями ТСН, працівники СБУ намагалися затримати Саакашвілі, але він втік на дах багатоповерхівки і погрожує зістрибнути, якщо правоохоронці намагатимуться його затримати.
Раніше повідомлялося, що екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня.
Нагадаємо, 3 грудня у Києві пройшов «Марш за імпічмент», який організовував Саакашвілі.
Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації, виступаючи на Майдані Незалежності, також анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня,