Саакашвілі, тікаючи від СБУ, видерся на дах багатоповерхівки, - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що вранці до квартири Саакашвілі прийшли люди у формі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе

«У Михеїла Саакашвілі в будинку ламають двері! Вулиця Костьольна!» - написав Сакварелідзе.

Інших подробиць він не наводить.

За повідомленнями ТСН, працівники СБУ намагалися затримати Саакашвілі, але він втік на дах багатоповерхівки і погрожує зістрибнути, якщо правоохоронці намагатимуться його затримати.

Раніше повідомлялося, що екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня.

Нагадаємо, 3 грудня у Києві пройшов «Марш за імпічмент», який організовував Саакашвілі.

Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації, виступаючи на Майдані Незалежності, також анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня,