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    Саакашвілі, тікаючи від СБУ, видерся на дах багатоповерхівки, - ЗМІ

    Вранці до квартири Саакашвілі прийшли працівники СБУ
    Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі тікаючи від працівників СБУ видерся на дах багатоповерхівки. Про це повідомляє ТСН. Зазначається, що вранці до квартири Саакашвілі прийшли люди у формі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид
    • Сьогодні, 08:13
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    Вранці до квартири Саакашвілі прийшли працівники СБУ

    Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі тікаючи від працівників СБУ видерся на дах багатоповерхівки.

    Про це повідомляє ТСН.

    Зазначається, що вранці до квартири Саакашвілі прийшли люди у формі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе

    «У Михеїла Саакашвілі в будинку ламають двері! Вулиця Костьольна!» - написав Сакварелідзе.

    Інших подробиць він не наводить.

    За повідомленнями ТСН, працівники СБУ намагалися затримати Саакашвілі, але він втік на дах багатоповерхівки і погрожує зістрибнути, якщо правоохоронці намагатимуться його затримати.

    Раніше повідомлялося, що екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі можуть екстрадувати з України вже цього тижня.

    Нагадаємо, 3 грудня у Києві пройшов «Марш за імпічмент», який організовував Саакашвілі.

    Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації, виступаючи на Майдані Незалежності, також анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня, 

    ЗМІ СБУ Михайло Саакашвілі партії Рух нових сил Facebook
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