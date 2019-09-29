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    ЗМІ підозрюють Курта Волкера у лобіюванні інтересів фірми, яка продає Javelin в Україні

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    ЗМІ підозрюють Курта Волкера у лобіюванні інтересів фірми, яка продає Javelin в Україні - ЗМІ підозрюють Курта Волкера у лобіюванні інтересів фірми, яка продає Javelin в Україні
    ЗМІ підозрюють Курта Волкера у лобіюванні інтересів фірми, яка продає Javelin в Україні

    У США набирає обертів скандал, у який втягнуте оточення президента Дональда Трампа

    Спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер на своїй посаді міг лобіювати інтереси компанії Raytheon Company, яка займається виробництвом протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це пише видання Politico.

    Нібито американський дипломат був пов'язаний з лобістською компанією BGR Group і науково-дослідним інституті McCain Institute, які мали фінансові зв'язки з Raytheon Company і надавали їй лобістські послуги. Видання зазначає, що він нібито особисто виступав за надання Україні летального зброї Javelin практично відразу після того, як був призначений спецпредставником.

    Politico зазначає, що у Волкера можуть виникнути проблеми також через ймовірні його зв’язки з Raytheon Company.

    Нагадаємо, спецпредставник Держдепу по Україні  Курт Волкер подав у відставку після публікації тексту скарги співробітника американських спецслужб, що стосується розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
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