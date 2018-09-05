ЗМІ: поліція розслідує підробку документів через ліквідацію Верховного Суду України



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Василь Гуменюк

За словами Гуменюка, кримінальне провадження розслідується з 6 липня

Головне управління Національної поліції у Києві розслідує кримінальне провадження за фактом підробки документів та їх використання у зв'язку з ліквідацією Верховного Суду України.

Про це в коментарі «Українським новинам» повідомив «виконуючий обов'язки голови суду» Василь Гуменюк.

«Ми зверталися до Генеральної прокуратури, оскільки вважаємо незаконною ліквідацію Верховного Суду України. Генеральна прокуратура переадресувала наше звернення в поліцію, і ГУ НП у Києві відкрило кримінальне провадження», - сказав він.

За його словами, кримінальне провадження розслідується з 6 липня.

Воно зареєстроване за статтею 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.

Гуменюк повідомив, що попередній склад Верховного Суду тримає це розслідування на контролі і постійно відправляє запити для отримання інформації про хід справи.

При цьому він не зміг уточнити, на якому етапі зараз перебуває ця справа.

Як повідомлялося, Верховний Суд України (попередній склад Верховного Суду) вважає ліквідацію суду злочином і вимагає від Генеральної прокуратури відкриття кримінального провадження.

21 червня ВККС рекомендувала переведення в інші суди 12 суддів зі складу старого Верховного Суду України в апеляційні суди Києва та Київської області.