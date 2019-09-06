ЗМІ: Путін попереджав Буша про загрозу нападу терористів 11 вересня 2001 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракти 11 вересня 2001 року у США забрали життя майже 3 тисяч людей Фото з відкритих джерел

Колишній аналітик ЦРУ по Росії у своїй книзі розповів про телефонну розмову між Путіним і Бушем

Президент Росії Володимир Путін за два дні до терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні дзвонив своєму американському колезі Джорджу Бушу - молодшому, щоб попередити його про загрозу. Про це розповідає у своїй новій книзі американський політолог і дипломат, віце-президент вашингтонського Центру за національний інтерес Джордж Бібі, передає ТАСС.

«За два дні до атак Путін подзвонив президенту Бушу, щоб попередити, що російська розвідка виявила ознаки насувається терористичної кампанії, «щось таке, що давно готувалося», що йшло з Афганістану, - пише Бібі, який у минулому був головним аналітиком ЦРУ по Росії, а також працював радником віце-президента США Річарда Чейні з Росії, Євразії та питань розвідки

Як відомо, 11 вересня 2001 року відбулася серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації «Аль-Каїда» на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2996 осіб, більше 6 тис. осіб отримали поранення. Таким чином, теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше $10 млрд.