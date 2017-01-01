ЗМІ: Росія перекине під Калінінград ракетні комплекси «Іскандер»

За інформацією росЗМІ, на бойове чергування «Іскандери» заступлять на початку 2018 року

Найближчим часом оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М» будуть розміщені в Калінінградській області РФ на постійній основі. Про це йдеться у статті «Коммерсанта» з посиланням на джерело, близьке до генштабу Росії. Зазначається, що досі новітні ракетні комплекси перекидалися в цей регіон лише на тимчасовій



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Транспортування російського ракетного комплексу «Іскандер-М»

За інформацією росЗМІ, на бойове чергування «Іскандери» заступлять на початку 2018 року

Найближчим часом оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М» будуть розміщені в Калінінградській області РФ на постійній основі.

Про це йдеться у статті «Коммерсанта» з посиланням на джерело, близьке до генштабу Росії.

Зазначається, що досі новітні ракетні комплекси перекидалися в цей регіон лише на тимчасовій основі.

За інформацією росЗМІ, на бойове чергування «Іскандери» заступлять на початку 2018 року. Їх отримає 152-а гвардійська ракетна бригада (Черняховськ, Калінінградська обл.), яка пройде відповідне навчання.

Раніше глава міноборони Польщі заявляв, що Росія готується до «гарячої війни».

Нагадаємо, РФ проводила пуски балістичних ракет «Іскандер» під час військових навчань «Захід-2017».

Як повідомляв «Главком», раніше у США дійшли висновку, що навчання «Захід-2017» стали репетицією нападу РФ на країни Балтії.