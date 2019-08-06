ЗМІ: Ситник не надав суду доказів, що сам платив за елітний відпочинок в мисливських угіддях



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Директор НАБУ Артем Ситник

Суд переніс розгляд справи через відсутність свідків на засіданні

Суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок за чужий рахунок директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Як пише «Ділова столиця», Ситнику «світить» 5 років за корупцію, але він не визнає, що за його відпочинок в мисливських угіддях платила інша особа. Документального підтвердження своїх заяв Ситник не надав. Суд переніс подальший розгляд справи через відсутність свідків на засіданні.

Після сьогоднішнього засідання Сарненського райсуду, який розглядає справу про вчинення директором НАБУ корупційних дій, Ситник прокоментував свій елітний відпочинок з дорогим алкоголем і розбитими квадроцикламі. Він стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області, але документальних доказів оплати дорогого відпочинку суду так і не надав.

У засіданні суду директор НАБУ брав участь за допомогою відеоконференцзв'язку з приміщення Солом'янського райсуду Києва. Ситник заявив, що не вважає себе винним, і 25 тис. грн, на які отримав протоколи, оплатив сам. Тим часом в протоколі допиту свідка відпочинку глави НАБУ на базі в Рівненській області Миколи Надейка зазначено, що з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в цьому угіддя в Рівненській області 5 разів. За кожен такий відпочинок було нібито заплачено в середньому близько 100 тис. грн. Платив за проживання в готелі, за їжу і дорогі розваги Ситника Микола Надейко через свого дядька. Делікатеси та елітні напої нібито поставлялися в обхід офіційної кухні, щоб не залишилося відповідних чеків. Крім того, нібито в останній відпочинок гості розбили два квадроцикли вартістю $ 8,5 тис. кожен, за які також платив не Ситник, а спонсори його відпочинку.

Нагадаємо, що поліція за поданням Генеральної прокуратури намагалася вручити протокол про адміністративне порушення директору Антикорупційного бюро Артему Ситнику. Оскільки Ситник не з'явився на виклик у поліцію, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.

9 липня Генпрокуратура провела слідчі дії на території мисливської бази в Рівненській області, де відпочивав Ситник, а вже 12 липня справу передали в суд.

Стаття у цій справі передбачає до 5 років ув'язнення (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації).