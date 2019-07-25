Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок



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Директор НАБУ Артем Ситник

Розгляд справи перенесено на 6 серпня

Директор НАБУ Артем Ситник не з'явився на судове засідання у справі його відпочинку в одному з мисливських господарств Рівненщини за чужий рахунок.

Про це прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган написала в Фейсбуці.

«Сьогодні у Солом'янському райсуді міста Києва мав відбутися розгляд справи про отримання директором НАБУ подарунку - відпочинку у грудні 2018 - січні 2019 року на Рівненщині в одному із мисливських угідь. Сам А.Ситник у судове засідання не з'явився. Адвокат, який представляв інтерес керівника антикорупційного органу в суді, заявив клопотання про відвід судді», - повідомила Сарган.

Проте суд відхилив клопотання адвоката про відвід судді.

Однак до розгляду справи суд не дійшов, оскільки присутність особи, яка притягується до відповідальності за пов'язані з корупцією правопорушення, є обов'язковою.

Відповідно розгляд справи перенесено на 6 серпня.

Сарган також зазначила, що адвокат клопотав також про слухання справи в режимі відеоконференції.

«Однак суд визначив обов'язковість присутності директора НАБУ А.Ситника у Солом'янському суді 6 серпня 2019 р. для забезпечення участі у справі про свої подарунки. Відповідати в суді за сімейний відпочинок за чужий рахунок складніше, ніж на камери з новою владою про нову антикорупційну стратегію міркувати», - резюмувала прессекретар Генпрокурора.

Напередодні речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що «сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою».

Як повідомлялося, очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи. Відповідно до показів свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді «Поліське-Сарни»на Рівненщині 5 разів. Кожен з таких відпочинків, нібито, обійшовся його «спонсорам» у 100 тисяч гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив ЗМІ, що слідчі ДБР встановили, що «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою». Луценко додав: якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

Максимальний термін, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), складає 5 років.