ЗМІ: У Москві 10 тисяч людей протестують проти пенсійної реформи. Але Путіна організатори акції не згадують



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Фото: телекартинка з трансляції телеканалу «Дождь» В Москві проходить акція протесту проти пенсійної реформи. Але ім'я президента Путіна організатори акції під час своїх виступів не називають

Людей в російській столиці на вулиці вивели «ліві»

Близько десяти тисяч людей бере участь в мітингу лівих сил проти пенсійної реформи на проспекті академіка Сахарова в Москві. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з місця події.

За оцінками координатора лівих сил Сергія Удальцова, в акції бере участь близько 30 тисяч людей. Люди скандують «уряду і президенту не довіряємо», «пора міняти владу» і «даєш референдум».

За словами пана Удальцова, що поліція намагалася не пропустити його на акцію протесту проти підвищення пенсійного віку.

На акції люди тримають червоні прапори, плакати «поверніть радянські 55/60». Як передає телеканал «Дождь», виступаючи на мітингу жодним чином не згадують ім'я президента Володимира Путіна, немає також жодного плакату з іменем, або зображенням російського президента.

І в липні і на початку вересня акції проти проведення пенсійної реформи прокотилися в різних регіонах Росії.

Як повідомлялося раніше, 19 липня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. Його можуть підвищити з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.