ЗМІ: у Раді можуть прийняти Виборчий кодекс для депутатів 10-го скликання

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Скоріш за все, наступні парламентські вибори пройдуть за старим виборчим кодексом - повідомляє ЗМІ

У парламентській коаліції немає голосів для прийняття нового Виборчого кодексу через неузгодженість щодо деяких норм цього законопроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на поінформоване джерело у Верховній Раді Україні.

«На сьогоднішній день у коаліції просто немає голосів, щоб прийняти новий Виборчий кодекс. Питання здебільшого стосується мажоритарників і відкритих списків. Частина депутатів не проти відміни мажоритарної системи, але є ті, хто вважає, що це питання просто підніме ціну для того, щоб попасти до Ради. Крім того, досі немає розуміння, яким чином буде проводитись виборчий процес, щоби це влаштувало більшість», — підкреслив співрозмовник ЗМІ.

Він додав, що деякі депутати пропонують альтернативний варіант прийняття Виборчого кодексу. Тобто, його голосують нардепи цього скликання, але «він почне діяти вже нардепів 10-го скликання».

«Тобто, скоріш за все, наступні парламентські вибори пройдуть за старим виборчим кодексом, чи нові правила будуть введені для депутатів 10-го скликання», — резюмував співрозмовник.