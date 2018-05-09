ЗМІ: у Рівному поліцейські склали протокол на суддю, що кермувала п’яною

Причиною зупинки стало те, що автомобіль рухався, маючи механічні пошкодження, стан водійки було з’ясовано вже потім

Суддю Рівненського міського суду Кристину Ореховську зупинили патрульні поліцейські. Це сталося у центрі Рівного, на вулиці Соборній. Як повідомив журналістам на місці події патрульний поліцейський Ігор Соботюк, причиною зупинки стало те, що автомобіль рухався, маючи механічні пошкодження. «Зупинили за порушення правил дорожнього руху. У



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Зупинена суддя

Причиною зупинки стало те, що автомобіль рухався, маючи механічні пошкодження, стан водійки було з’ясовано вже потім

Суддю Рівненського міського суду Кристину Ореховську зупинили патрульні поліцейські. Це сталося у центрі Рівного, на вулиці Соборній.

Як повідомив журналістам на місці події патрульний поліцейський Ігор Соботюк, причиною зупинки стало те, що автомобіль рухався, маючи механічні пошкодження.

«Зупинили за порушення правил дорожнього руху. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Це запах алкоголю і порушення мови і координації рухів. Також запропонували при свідках пройти тест на стан алкогольного сп'яніння на місці. Двоє свідків засвідчили підписом, що дана водійка керувала транспортним засобом. Від огляду на алкогольне сп'яніння за допомогою алкотестера відмовилася в присутності двох свідків. Тому було складено протокол за ст. 130 ч.1. Були в автомобілі діти і також двоє дорослих. Водійка і пасажири», - розказав він.

За словами Ігоря Соботюка, у водійки на добу вилучили водійське посвідчення. Після спілкування з поліцією вона залишила місце подій пішки, не коментуючи обставин нашим журналістам. Натомість за кермо сів один з пасажирів.