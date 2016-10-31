ЗМІ: Заступника Жебрівського звинуватили у незаконному збагаченні

Згідно з офіційною біографією, Ремський жодного дня не пропрацював у бізнесі

Заступнику голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Віктору Ремському може загрожувати до п'яти років позбавлення волі, якщо він не зможе пояснити походження грошей, квартир і машин, внесених в його декларацію. Про це пише видання «Апостроф». Видання нагадує, що Ремський, якого називають «гаманцем»



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Віктор Ремський

Згідно з офіційною біографією, Ремський жодного дня не пропрацював у бізнесі

Заступнику голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Віктору Ремському може загрожувати до п'яти років позбавлення волі, якщо він не зможе пояснити походження грошей, квартир і машин, внесених в його декларацію. Про це пише видання «Апостроф».

Видання нагадує, що Ремський, якого називають «гаманцем» губернатора Павла Жебрівського, згідно з розподілом обов'язків, відповідає в адміністрації за будівництво, відновлення зруйнованих об'єктів, за розвиток промисловості, транспорту і доріг, екологію, надрокористування (читай: шахти), а також боротьбу зі злочинністю і взаємодію з органами прокуратури, судами, ОВС, СБУ та військовими формуваннями та ін.

Згідно з офіційною біографією, Ремський жодного дня не пропрацював у бізнесі або на інший держслужбі, крім власне адміністрації, пише видання.

З 1999 року він працював виключно в системі правоохоронних органів. Тому коли в першій оприлюдненій декларації за 2013 рік «спливли» записані на дружину два «свіжих» авто - Volkswagen Toureg і Volkswagen СС - це мало насторожити контролюючі органи.

Як вказав Ремський в декларації за 2015 рік, на автівки було витрачено сукупно близько 730 тис. гривень. Крім того, він також написав, що в 2011 році його дружина придбала за 1,2 млн грн. п'ятикімнатну квартиру в елітному ЖК «Голосієво» на 160 кв. м.

Цікаво, що за 2013 рік, коли було придбано авто, Ремський отримав трохи більше 70 тис. гривень. доходу, дружина - близько 8 тис. гривень.

За підсумками 2016- го, коли він уже працювов в Донецькій ОДА під керівництвом Павла Жебрівського, Ремський не тільки декларує потроєння зарплати в порівнянні з 2015 роком (з 150 до 420 тис. грн. На рік), а й фіксує непогане накопичення готівки: $20 тисяч і 270 тис. грн., зазначає видання з посиланням на декларацію чиновника.

Зазначимо, що влітку 2017 року Ремський отримав страхову виплату від компанії «Європейське туристичне страхування» на суму понад 330 тис. гривень. Однак ні в поточній, ні в минулих деклараціях Віктор Ремський не вказав витрати на страхування.