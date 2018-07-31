ЗМІ знайшли лікарку, яка є важливим свідком у справі Зайцевої



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Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Нарколог Олена Федірко проводила відбір крові та сечі у Зайцевої після ДТП

Харківський лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила відбір крові та сечі у Олени Зайцевої, яка вчинила масштабну смертельну ДТП, знайшлася.

Про це пише місцеве видання «Город Х».

Раніше про те, що головний свідок Федірко звільнилася з роботи і тепер її не можуть знайти, повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

В свою чергу очільниця МОЗу Уляна Супрун написала у соцмережі, що доручила відшукати лікаря-втікачку.

При цьому, за інформацією ЗМІ, Федірко нікуди не пропадала. Більш того - її ніхто не розшукував. Лікар дійсно звільнилася за власним бажанням, але весь цей час перебувала вдома і доглядала за хворою матір’ю.

Нагадаємо, масштабна ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на тротуар, внаслідок чого загинуло шестеро людей.