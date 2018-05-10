Зниклими безвісти на Донбасі вважаються понад 300 осіб

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Ірина Геращенко розповіла про проблему з пошуком зниклих безвісти на сході країни

Представники міжнародних гуманітарних місій не можуть відвідати незаконно утримуваних українців ні на Донбасі, ані в Росії, заявила Ірина Геращенко

На Донбасі зараз понад 300 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це заявила перший заступник глави Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє в четвер, 10 травня, прес-служба парламенту.

Зокрема, вона розповіла про низку питань гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи (ТКГ), які залишаються заблокованими, зокрема, введення тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти на Донбасі за участю Червоного хреста. При цьому політик повідомила, що зараз більш ніж 300 людей вважаються зниклими безвісти.

Також представник гуманітарної підгрупи ТКГ зазначила, що ініціатива української сторони про передачу в рамках гуманітарної підгрупи 23 громадян РФ, засуджених за злочини проти територіальної цілісності України, для звільнення політв'язнів Кремля досі залишається без відповіді.

Геращенко також констатувала, що представники міжнародних гуманітарних місій, в тому числі і МКЧХ, не можуть відвідати незаконно утримуваних українців ні на тимчасово окупованих територіях України, ані в Росії. За таких умов, за її словами, до заручників і політв'язнів Кремля продовжують застосовувати тортури.