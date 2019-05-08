Золотовалютні резерви КНР зменшилися в квітні на $3,8 млрд
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На сьогодні Пекін контролює 3,094 трлн доларів ліквідності
Державне управління золотовалютних резервів КНР повідомило останню статистику щодо золотовалютних резервів країни.
Так, за квітень рівень резервів зменшився на 0,1% або на 3,8 млрд доларів, пише ресурс Asia Times.
На сьогодні Пекін контролює 3,094 трлн доларів ліквідності. Речниця Державного управління золотовалютних резервів КНР пояснює причини зменшення резервів змінами в обмінному курсі і знеціненням окремих активів.
Так, долар виріс щодо інших валют на 0,2% за останній місяць. В той же час в квітні спостерігалося знецінення китайських боргових зобов’язань.
Нагадаємо, Центральний банк РФ опублікував фінальний річний звіт за 2018 рік, який дає можливість відслідкувати динаміку структури золотовалютних резервів.
Так, в квітні 2018 року після чергових антиросійських санкцій США Центробанк РФ почав нарощення долі юаню і євро в резервах і зменшення долі доларів. Як наслідок, за рік доля юанів виросла із 2,8% до 14,2%, а доля євро відповідно зросла із 21,7% до 31,7%. Доля ж долара в золотовалютних резервах РФ зменшилася за минулий рік в два рази – із 45,8% до 22,7%.