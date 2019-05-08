  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Золотовалютні резерви КНР зменшилися в квітні на $3,8 млрд

    • Розсилка
    Золотовалютні резерви КНР зменшилися в квітні на $3,8 млрд

    На сьогодні Пекін контролює 3,094 трлн доларів ліквідності

    Державне управління золотовалютних резервів КНР повідомило останню статистику щодо золотовалютних резервів країни.

    Так, за квітень рівень резервів зменшився на 0,1% або на 3,8 млрд доларів, пише ресурс Asia Times.

    На сьогодні Пекін контролює 3,094 трлн доларів ліквідності. Речниця Державного управління золотовалютних резервів КНР пояснює причини зменшення резервів змінами в обмінному курсі і знеціненням окремих активів.

    Так, долар виріс щодо інших валют на 0,2% за останній місяць. В той же час в квітні спостерігалося знецінення китайських боргових зобов’язань.

    Нагадаємо, Центральний банк РФ опублікував фінальний річний звіт за 2018 рік, який дає можливість відслідкувати динаміку структури золотовалютних резервів.

    Так, в квітні 2018 року після чергових антиросійських санкцій США Центробанк РФ почав нарощення долі юаню і євро в резервах і зменшення долі доларів. Як наслідок, за рік доля юанів виросла із 2,8% до 14,2%, а доля євро відповідно зросла із 21,7% до 31,7%. Доля ж долара в золотовалютних резервах РФ зменшилася за минулий рік в два рази – із 45,8% до 22,7%.

    Читайте також
    економіка Китай гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ