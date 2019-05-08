РФ в 2018 році радикально змінила структуру своїх золотовалютних резервів



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Золотовалютні резерви РФ в квітні 2019 року побили п’ятирічний рекорд

Центральний банк РФ опублікував фінальний річний звіт за 2018 рік, який дає можливість відслідкувати динаміку структури золотовалютних резервів.

Так, в квітні 2018 року після чергових антиросійських санкцій США Центробанк РФ почав нарощення долі юаню і євро в резервах і зменшення долі доларів. Як наслідок, за рік доля юанів виросла із 2,8% до 14,2%, а доля євро відповідно зросла із 21,7% до 31,7%. Доля ж долара в золотовалютних резервах РФ зменшилася за минулий рік в два рази – із 45,8% до 22,7%.

За даними МВФ, середньостатистичний золотовалютний резерв світу мав наступну структуру – 61,7% долари, 20,7% євро, 5,2% фунти, 4,4% єни і 1,9% юані.

На кінець 2018 року золотовалютні резерви РФ нараховували 473,9 млрд. доларів. Із них грошові активи – 385,8 млрд. доларів, а власне золото 85,6 млрд. доларів.

Протягом минулого року резерви РФ виросли на 36,1 млрд. доларів. А в квітні 2019 року їх показник склав 487,7 млрд. доларів. Тим самим РФ по рівню золотовалютних резервів повернулася до показників, які були до початку окупації Криму і війни на Донбасі та введення американських і європейських санкцій у відповідь.