Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки

Спеціалісти з'ясовують, що саме вплинуло на формування зсуву

Сьогодні вранці у с.Кольчино Мукачівського району стався зсув ґрунту. Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, величезна земляна маса, що посунула з гори, зруйнувала два житлові будинки з саману й накрила легковик «Таврія». [GALLERY_BLOCK] «Зараз на місці працюють



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Спеціалісти з'ясовують, що саме вплинуло на формування зсуву

Сьогодні вранці у с.Кольчино Мукачівського району стався зсув ґрунту.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, величезна земляна маса, що посунула з гори, зруйнувала два житлові будинки з саману й накрила легковик «Таврія».

«Зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти та інші служби. На щастя, постраждалих немає. З протилежного боку гори розташований щебневий кар’єр, і зараз спеціалісти з’ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву», — йдеться у коментарі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

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