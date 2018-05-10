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    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки

    Спеціалісти з'ясовують, що саме вплинуло на формування зсуву
    Сьогодні вранці у с.Кольчино Мукачівського району стався зсув ґрунту. Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, величезна земляна маса, що посунула з гори, зруйнувала два житлові будинки з саману й накрила легковик «Таврія». [GALLERY_BLOCK] «Зараз на місці працюють
    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка

    Спеціалісти з'ясовують, що саме вплинуло на формування зсуву

    Сьогодні вранці у с.Кольчино Мукачівського району стався зсув ґрунту.

    Як повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, величезна земляна маса, що посунула з гори, зруйнувала два житлові будинки з саману й накрила легковик «Таврія».

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    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки
    Зсув ґрунту на Закарпатті зруйнував два будинки

    «Зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти та інші служби. На щастя, постраждалих немає. З протилежного боку гори розташований щебневий кар’єр, і зараз спеціалісти з’ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву», — йдеться у коментарі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

    Нагадаємо, у словацьких та угорських ЗМІ з'явились шокуючі фото - річка Бодрог, що витікає з України, заповнена сміттям і побутовими відходами.

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