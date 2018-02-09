Зухвале пограбування у Швейцарії: інкасаторів «обчистили» на 20 млн євро

За інформацією ЗМІ, бандити тримали в заручниках дочку одного з охоронців

Неподалік швейцарського міста Лозанна банда грабіжників напала на інкасаторську машину. В результаті нападу бандитів вдалося вкрасти понад 20 млн євро. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у французькій поліції. Невідомі в масках напали на броньований автомобіль у швейцарському кантоні Во. Водія змусили зупинитися на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією ЗМІ, бандити тримали в заручниках дочку одного з охоронців

Неподалік швейцарського міста Лозанна банда грабіжників напала на інкасаторську машину. В результаті нападу бандитів вдалося вкрасти понад 20 млн євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у французькій поліції.

Невідомі в масках напали на броньований автомобіль у швейцарському кантоні Во. Водія змусили зупинитися на парковці в місті Шаворне на північ від Лозанни, після чого грабіжники забрали з машини готівку і зникли в невідомому напрямку на позашляховику Porsche чорного кольору.

Співрозмовник Reuters стверджує, що бандитам вдалося легко здійснити наліт, тому що паралельно вони тримали в заручниках дочку одного з охоронців. До 22-річної жінки, яка живе в районі Ліона, проникли невідомі під виглядом водопровідників. Після цього вони зв'язалися з її батьком і вимагали не чинити опір під час нальоту.

Після пограбування жінку висадили на одному з шосе. На допиті вона не змогла нормально описати поліцейським, що трапилося, оскільки досі перебуває в стані шоку.

За фактом нападу швейцарська поліція відкрила кримінальну справу. Пошуком машини грабіжників займаються 12 патрульних автомобілів.

Як повідомляє швейцарське видання The Local, в пограбуванні підозрюють банду, до якої, ймовірно, входять вихідці з півдня Франції або країн Північної Африки.

До слова, грабіжники пункту обміну валют у Бразилії вимагали видати їм Bitcoin